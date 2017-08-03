أطاح بوزيري الدفاع والخارجية.. تعديل وزاري في اليابان

أعلن كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء شينزو آبي أجرى تعديلاً وزاريًا واسعًا أبقى فيه على وزراء الاقتصاد الرئيسيين، فيما غير وزيري الخارجية والدفاع.

وقال يوشيهيدي سوجا، الذي احتفظ أيضًا بمنصبه في مؤتمر صحفي، إن آبي أعاد تعيين تارو آسو وزيرًا للمالية، كما أعاد أيضًا تعيين آسو نائبًا له، في حين استمر هيروشيجي سيكو في منصب وزير التجارة.

ولكن رئيس الوزراء آبي، عين تارو كونو في منصب وزير الخارجية، كما أعاد وزير الدفاع السابق إيتسونوري أونوديرا إلى المنصب.

وفي الوقت الذي هوت فيه شعبية آبي إلى أقل من 30% في بعض استطلاعات الرأي، يأمل رئيس الوزراء الياباني في إنعاش حظوظه بالتعديل الوزاري.