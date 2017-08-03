منظمات إيطالية تهاجم قرار بلادها بنشر سفن عسكرية في ليبيا

اعتبرت منظمة الطوارئ غير الحكومية الإيطالية، قرار حكومة بلادها بنشر سفن عسكرية في ليبيا “عملًا من أعمال الحرب ضد المهاجرين”.

وعلى الرغم من عدم مشاركتها في عمليات البحث والإنقاذ في منطقة البحر الأبيض المتوسط، إلا أن المنظمة وصفت مدونة السلوك، التي فرضتها الحكومة الإيطالية على المنظمات الإنسانية العاملة في عمليات البحث والإنقاذ بأنها “غير مقبولة”.

وأضافت في بيان، “أن طلب السماح للعسكريين، الذين يفترض أنهم مسلحون، بالتواجد على متن السفن، هو في الواقع انتهاك مفتوح للمبادئ الإنسانية التي تشكل دعامة عمل المنظمات غير الحكومية في العالم”.

واعتبر البيان، “أن هذا الامتياز قد يخلق سابقة خطيرة”.

وبدورها، قالت مديرة حملة منظمة “أوكسفام” في إيطاليا، اليسا باتشيوتي، إن قرار مجلس النواب القاضي بالسماح للبحرية الإيطالية بتقديم الدعم الفني واللوجستي لخفر السواحل الليبي في دوريات شواطئية “لن يساعد على تخفيف معاناة المهاجرين الذين يعبرون البلد، فارين من الحرب والفظائع”.

وأكدت أنه على العكس من ذلك، “يمكن أن يكون للبعثة أثر في إعادة عدد أكبر من المهاجرين إلى بلد كانت مراكز احتجازهم فيه مماثلة لمعسكرات الاعتقال الحقيقية، التي يتعرض فيها الناس بشكل منهجي لمعاملة لا إنسانية”.

وتابعت، “أن سوء المعاملة والتعذيب والاحتجاز غير القانوني الذي يشهده غالبية المهاجرين الذين يصلون إلى ليبيا على يد الميليشيات المحلية وتجار البشر والعصابات الإجرامية تمثل حقيقة واقعة”.

وذكرت، أن “مدونة قواعد سلوك التعامل مع المنظمات غير الحكومية العاملة في منطقة البحر المتوسط، التي فرضتها الحكومة الإيطالية، تعرّض حياة آلاف الأشخاص للخطر وتشكل هجومًا غير مسبوق على المبادئ التي تلهم عمل المنظمات الإنسانية”.