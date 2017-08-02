أمريكا تحظر سفر مواطنيها لكوريا الشمالية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن حظرًا على سفر حملة جوازات السفر الأمريكية إلى كوريا الشمالية، سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأضافت الوزارة في بيان، أن على الرعايا الأمريكيين المتواجدين في كوريا الشمالية، المغادرة قبل الموعد، مشيرة إلى أنه “من الممكن للصحفيين وعمال الإغاثة الإنسانية التقدم بطلبات لاستثنائهم من الحظر”.

وذكرت الحكومة الأمريكية الشهر الماضي، أنها ستمنع مواطنيها من السفر إلى كوريا الشمالية بسبب خطر “الاحتجاز لفترة طويلة” هناك.

ويأتي الحظر في وقت يشهد توترًا متزايدًا بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية التي تسعى لتطوير صاروخ يحمل رأسًا نوويًا ويستطيع ضرب الولايات المتحدة.

وستصبح كوريا الشمالية الدولة الوحيدة المحظور على الأمريكيين السفر إليها.

وفي العام الماضي، صدر حكم بالأشغال الشاقة 15 عامًا على الطالب الأمريكي أوتو وارمبير، وقد عاد إلى الولايات المتحدة في غيبوبة يوم 13 حزيران/ يونيو الماضي، بعد الإفراج عنه لأسباب إنسانية، وتوفي في 19 من الشهر نفسه. ولم تتضح الظروف المحيطة بوفاته أو سبب دخوله في غيبوبة.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إشعارًا اليوم الأربعاء، أعلنت فيه أن جوازات السفر الأمريكية غير صالحة للسفر إلى كوريا الشمالية أو عبرها.

ويبدأ سريان الحظر خلال 30 يومًا، ويطبق لعام إلا إذا مده وزير الخارجية أو ألغاه.

وتحتجز كوريا الشمالية حاليًا أكاديميين كوريين يحملان الجنسية الأمريكية ومبشرًا وقسًا كنديًا وثلاثة مواطنين من كوريا الجنوبية. وتقول اليابان إن كوريا الشمالية اعتقلت عشرات من رعاياها.