جهاز الخدمة السرية يختبر طائرة دون طيار لحماية ترامب

كشف جهاز الخدمة السرية الأمريكي، يوم الأربعاء، عن عزمه نشر طائرة صغيرة دون طيار أثناء زيارة الرئيس دونالد ترامب لنادي الغولف المملوك له في “نيوجيرزي” هذا الشهر، مع بحث الجهاز عن سبل جديدة لتوفير الحماية.

وقال الجهاز في بيان له: إنه يعتزم “استخدام طائرة صغيرة دون طيار مربوطة أثناء زيارة الرئيس لنادي ترامب الوطني للغولف في (بيدمينستر) وهو أحد المناطق المفضلة لديه لقضاء العطلة الأسبوعية، ومن المتوقع أن يقيم هناك لبعض الوقت في أغسطس /آب الجاري.

وأضاف الجهاز أن التجربة ستساعد في تحديد إمكانية استخدام مثل تلك الطائرات في حماية الرئيس.

والطائرة مزودة بكاميرا كهروضوئية وكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء لرصد التهديدات المحتملة وهي متصلة بسلك رفيع يزودها بالطاقة.

وذكر جهاز الخدمة السرية أن الطائرة ربما تكون في نطاق مساكن خاصة، وهو ما قد يؤدي إلى انتهاكات غير مقصودة للخصوصية، وسوف يخطر الناس في النادي أن المنطقة مراقبة بطائرة دون طيار.

ويعتمد جهاز الخدمة السرية حاليًا على وكالات حكومات محلية أو ولايات أو الحكومة الاتحادية لتوفير طائرات بطيارين لأعمال المراقبة الجوية، لكنه يقول إن الطائرات بطيارين محدودة النطاق وتطلق صوتًا عاليًا ولا يمكنها توفير تغطية دائمة.

وسوف تحلق الطائرة ذاتيًا على ارتفاع 90 إلى 133 مترًا، وتركز على المحيط الخارجي لمنطقة الحماية حول نادي الغولف.