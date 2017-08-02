بنس: روسيا حاولت اغتيال رئيس وزراء الجبل الأسود وتسعى لإعادة رسم الحدود الدولية بالقوة‎

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الأربعاء: إن روسيا تسعى لإعادة رسم الحدود الدولية بالقوة.

وحذّر بنس دول غرب البلقان من مساعٍ روسية لزعزعة استقرارها وتقسيمها، قائلًا: “سعت روسيا لزعزعة استقرار المنطقة واجتثاث جذور الديمقراطية فيها وتفتيتها”.

وأضاف: “أرسلت روسيا عملاءها لقتل رئيس وزراء الجبل الأسود”، خلال الانتخابات العامة التي جرت في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأكد أن العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا ستدخل قريبًا حيز التنفيذ.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده بنس مع رئيسي وزراء مقدونيا زوران زايف، والجبل الأسود دوسكو ماركوفيتش، على هامش قمة الأدرياتيكي التي تعقد في بودغوريتشا، عاصمة الجبل الأسود.

ويشارك في قمة الأدرياتيكي التي تعقد اليوم، كل من بنس وزايف وماركوفيتش، ورئيس كوسوفو هاشم تاتشي، ورؤساء وزراء البوسنة والهرسك، دينيس زفيزديك، وصربيا آنا برنابيتش، وكرواتيا أندريه بلينكوفيتش، وألبانيا ايدي راما، وسلوفينيا ميرو سيرار.

يشار إلى أن “اتفاقية الأدرياتيكي” تشكيل تأسس 2003 ويضم الولايات المتحدة وألبانيا وكرواتيا ومقدونيا، ويهدف لدعم دول الأدرياتيكي في مسيرة انضمامها إلى عضوية حلف “الناتو” (ألبانيا وكرواتيا انضمتا إلى الحلف عام 2009).

وفي 2008، انضمت البوسنة والهرسك إلى التشكيل، في حين انضمت صربيا إليه كعضو مراقب، بينما تقدمت كوسوفو بطلب للانضمام.

تجدر الإشارة إلى أن جمهورية “الجبل الأسود” انضمت لـ”الناتو”، مطلع يونيو/ حزيران الماضي، عندما أودعت صك انضمامها إلى معاهدة شمال الأطلسي بوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن.

ويضم الحلف إلى جانب “الجبل الأسود”، 28 دولة هي بلجيكا، كندا، الدنمارك، فرنسا، أيسلندا، إيطاليا، تركيا، لوكسمبورغ، هولندا، النرويج، البرتغال، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، ألمانيا، إسبانيا، جمهورية التشيك، المجر، بولندا، بلغاريا، إستونيا، لاتفيا، لتوانيا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، ألبانيا، كرواتيا.