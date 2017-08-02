الاتحاد الأوروبي يهدد بالرد على العقوبات الأمريكية ضد روسيا

المصدر: ا ف ب‎

أكد الاتحاد الأوروبي أنه مستعد للرد على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا في حال أضرت بالشركات الأوروبية، إلا أنه يُعتقد أن واشنطن تريد تجنيب شركات الطاقة الأوروبية أي تأثير لهذه العقوبات.

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتردد، اليوم الأربعاء، قانونًا جديدًا يفرض عقوبات على روسيا مذعنًا لضغوط محلية، ما يعرقل الجهود لتحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وقالت المفوضية الأوروبية: “بعد أن وقّع دونالد ترامب فرض عقوبات أمريكية أشد على روسيا، أعرب رئيس المفوضية جان – كلود يونكر عن رضاه المبدئي عن تخفيف القرار بعد أن أعرب الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه”.

وقال يونكر في البيان: “إضافة إلى ذلك فإن الكونغرس الأمريكي ملتزم الآن بتطبيق العقوبات فقط بعد التشاور مع الدول الحليفة، وأعتقد أننا لا نزال حلفاء للولايات المتحدة”، إلا أنه حذّر من أن بروكسل مستعدة للرد في حال أضرت العقوبات بشركات الطاقة الأوروبية.

وأضاف: “إذا أضرت العقوبات الأمريكية بتجارة شركات دول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص مع روسيا في قطاع الطاقة، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ الخطوات المناسبة للرد على ذلك خلال أيام”.

وحتى الآن يتم تنسيق العقوبات بين الولايات المتحدة وأوروبا للحفاظ على جبهة موحدة.

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على روسيا عقب ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية في آذار/مارس 2014.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية شديدة على روسيا بعد إسقاط طائرة تابعة للخطوط الماليزية شرق أوكرانيا في تموز/يوليو 2014. وألقى الاتحاد الأوروبي بمسؤولية الحادث على المتمردين الموالين لروسيا.