تعديل نظام الـ”غرين كارد”.. ترامب يؤيد تغيير شروط نظام الهجرة للولايات المتحدة

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء دعمه لإصلاح يعده الجمهوريون لنظام الهجرة الشرعية إلى الولايات المتحدة، يهدف إلى الحد من عدد المهاجرين غير الكفؤين، ويركز على جذب أصحاب الكفاءات.

والهدف من الإصلاح الذي أعده السناتوران الجمهوريان توم كوتون وديفيد بردو هو إعطاء الأولوية للأشخاص الذين يتكلمون الإنجليزية، ووضع سقف لعدد اللاجئين الذين يسمح لهم سنويًا بالإقامة في الولايات المتحدة وهو 50 ألفًا.

وأعلن السناتوران أن هذا النظام الجديد للهجرة استند إلى ما هو متبع في كندا وأستراليا.

وقال ترامب من البيت الأبيض واصفا مشروع السناتورين بـ”التاريخي والحاسم” إن “هذا التشريع يمثل أهم إصلاح لنظامنا للهجرة منذ نصف قرن”.

وأضاف ترامب أن هذا الإصلاح “سيغير طريقة منح الولايات المتحدة للبطاقات الخضراء إلى مواطني دول أخرى” في إشارة إلى وثيقة الإقامة الدائمة المعروفة باسم “غرين كارد”.

وستخضع معايير منح هذه الوثيقة المهمة لنظام “يعطي الأولوية للمهاجرين الذين يتكلمون الإنجليزية، وبإمكانهم إعالة أنفسهم وعائلاتهم، ويملكون كفاءات تساهم في تنشيط اقتصادنا”.

وبحسب البيت الأبيض فإن “مهاجرًا واحدًا من أصل 15 يدخل الولايات المتحدة على أساس هذه الكفاءات”.

وأضاف البيت الأبيض أن نحو مليون مهاجر كمعدل وسطي يسمح لهم سنويًا بالإقامة بشكل قانوني في الولايات المتحدة وغالبيتهم هم عمال غير كفؤين أو قليلو الكفاءة”.