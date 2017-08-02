سفارة روسيا في دمشق تتعرض لقصف مدفعي

المصدر: ا ف ب‎

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن السفارة الروسية في دمشق تعرضت لقصف بقذائف هاون، يوم الأربعاء، من دون تسجيل وقوع ضحايا.

وجاء في البيان: إن “قذيفتين سقطتا مباشرة في حرم البعثة الدبلوماسية الروسية”، كما انفجرت قذيفتان أخريان بمحاذاة المبنى.

وتابع المصدر نفسه: القذائف أطلقت “من مواقع تابعة للمجموعات المتشددة “، من دون أن توقع ضحايا، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وأضاف بيان الخارجية الروسية أن روسيا تدين “بحزم الهجمات التي وصفتها بالإرهابية” التي استهدفت سفارتها في دمشق، وأعربت عن أملها بأن تندد العواصم الغربية ومجلس الأمن “بشكل حازم بهذه الجريمة”.

وتعرضت السفارة الروسية في دمشق مرارًا للقصف منذ نشوب الحرب في سوريا.

ومنذ الثلاثين من أيلول/سبتمبر 2015، تشن الطائرات الروسية غارات دعمًا لقوات النظام السوري.