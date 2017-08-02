 الأمن الروسي رحّل 18 ألف أجنبي خلال النصف الأول من عام 2017

أعلن دمتري أريستوف، مدير خدمة مأموري المحاكم الفيدرالية في روسيا، أن موسكو رحلت نحو 18 ألف شخص من حاملي الجنسيات الأجنبية، بموجب أحكام قضائية، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، قال أريستوف: إن ” المحققين أشرفوا خلال الشهور الستة الأولى من عام 2017، على تنفيذ أوامر قضائية بطرد أكثر من 18 ألف أجنبي، اتهموا بارتكاب جرائم تنتهك قانون الهجرة”.

وأضاف أن “عددًا من المرحلين تم طردهم أيضًا على خلفية اتهامات وجهت إليهم بشأن استعدادهم لارتكاب جرائم واعتداءات جديدة”، ولم يكشف المسؤول الروسي عن جنسيات المرحلين.

ويعيش في روسيا نحو 10 ملايين أجنبي، يمثلون 7% من إجمالي عدد السكان، المقدر عددهم بنحو 144.3 مليون نسمة، بحسب إحصاء رسمي عام 2016.