دوتيرتي يطلب من الكونغرس تجنيد 20 ألف جندي لمواجهة “داعش”

قال أعضاء في مجلس الشيوخ الفلبيني، اليوم الأربعاء، إن الرئيس رودريغو دوتيرتي طلب من الكونغرس تمويلًا لتجنيد 20 ألف جندي إضافي لمواجهة التهديدات المتزايدة من متشددين موالين لتنظيم “داعش” في جنوب البلاد المضطرب.

ودعا دوتيرتي الليلة الماضية لاجتماع عاجل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ ليطلعهم على أحدث تقارير المخابرات بشأن خطط “داعش” لمهاجمة 3 مدن في جزيرة “مينداناو” الجنوبية.

وقال السناتور فيسنت سوتو زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ: “أراد أن ينقل لنا احتياجه لإضافة 20 ألف جندي إلى القوات المسلحة”.

وأضاف :”يريد أن يطمئن أن بإمكانه خلال فترة ولايته حل مشكلة إرساء السلام والنظام”.

وقال 3 أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ: “إن الرئيس جاد بشأن حجم التهديد الأمني وطلب من الكونغرس الدعم لتمويل خطته لتحديث معدات الجيش وقدرات المخابرات”.

ورفض أي منهم ذكر أسماء المدن الثلاث التي ربما تواجه ذات المصير الذي تواجهه ماراوي حيث يقاتل المتشددون قوات الجيش منذ نحو 9 أسابيع بهدف إنشاء “ولاية إسلامية”.

وسقط أكثر من 600 قتيل من المتمردين والجنود خلال المواجهات.

وقال السناتور بانفيلو لاكسون: “مستعدون للمساعدة، الرئيس طلب كذلك تعزيز قوات الشرطة بنحو 10 آلاف رجل شرطة إضافي لزيادة عدد قوات الكوماندوز القادرة على مساعدة الجيش في قتاله ضد المتمردين”.