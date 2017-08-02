البرلمان الإيطالي يوافق على إرسال بعثة بحرية إلى ليبيا

صادق مجلس الشيوخ الإيطالي اليوم الأربعاء على إرسال بعثة للبحرية الإيطالية لمساعدة خفر السواحل الليبي في التصدي لمهربي البشر والهجرة غير النظامية، وذلك بعد إقرارها من مجلس النواب في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وصوت 191 من أعضاء المجلس لمشروع قرار قدمه الائتلاف الحاكم، في حين رفضه 47 آخرون.

وأفادت وكالة “أكي” الإيطالية للأنباء بأن القرار حظي بموافقة 328 نائباً في حين رفضه 111 نائباً أغلبهم من نواب وحركات المعارضة، في التصويت الذي أجري اليوم.

وكانت حركة “خمس نجوم” المعارضة والأكثر تمثيلاً في مجلس النواب الإيطالي، أعلنت في وقت سابق أنها ستصوت ضد إرسال البعثة البحرية.

وأوضحت وزيرة الدفاع الإيطالية، روبيرتا بينوتي، في جلسة استماع أمام لجان الدفاع والخارجية في مجلسي النواب والشيوخ أمس الثلاثاء، أن المهمة الموكلة إلى قطع البحرية الإيطالية هي ضمان الدعم اللوجستي والفني والعملياتي للوحدات البحرية الليبية من خلال أنشطة مشتركة ومنسقة.

وأكدت بينوتي أن جميع الأنشطة ستتم بناء على الاحتياجات التي عبّرت عنها السلطات الليبية وبتنسيق وثيق بين الطرفين.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة “أكي” عن المتحدث باسم القوات البحرية الليبية أيوب قاسم وصول السفينة “كوماندانتي بروزيني” التابعة للقوات البحرية الإيطالية اليوم الأربعاء، وعلى متنها مجموعة من الخبراء من شتى التخصصات إلى قاعدة طرابلس البحرية، في زيارة عمل لمدة خمسة أيام.

وذكر البيان أن المبادرة تأتي “استمرارا لتعزيز التعاون الفني والقتالي والتدريبي بين الجانب الليبي متمثلا في القوات البحرية وحرس السواحل ونظرائهما من الجانب الإيطالي”.

وبحسب البيان، شهد يوم أمس الثلاثاء وصول “وفد من الاتحاد الأوروبي إلى رئاسة أركان القوات البحرية بقاعدة طرابلس البحرية ضم كلا من سفيرة الاتحاد الأوروبي، وآمر عملية صوفيا، ورئيس بعثة الدعم الأوروبية في ليبيا (أوبام) ، والملحق العسكري في سفارة الاتحاد الأوروبي.