روسيا تنفي تقريرا لـ”رويترز” عن خسائرها البشرية العسكرية في سوريا

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، صحة تقرير لوكالة “رويترز” عن ارتفاع خسائر القوات الروسية في سوريا ووصفته بأنه “كذبة من الألف إلى الياء”.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف قوله: “ليست هذه المرة الأولى التي تحاول رويترز من خلالها، وبأي وسيلة، تشويه العملية الروسية التي تهدف إلى تدمير إرهابيي تنظيم داعش وإعادة السلام إلى سوريا”.

ويستند التقرير الحصري، الذي نشرته رويترز اليوم الأربعاء، إلى روايات عائلات وأصدقاء القتلى ومسؤولين محليين، ويشير إلى أن العدد الفعلي لقتلى الجنود الروس والمتعاقدين لا يقل عن 40 قتيلاً، وهو رقم أكبر من الأرقام الرسمية.

وقالت رويترز في تقريرها إن أغلب الوفيات التي توصلت إليها أكدها أكثر من شخص واحد بما في ذلك أشخاص كانوا يعرفون القتيل أو مسؤولون محليون، وفي تسع حالات تأكدت رويترز من صحة تقارير عن قتلى في وسائل الإعلام المحلية أو وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بالرجوع إلى مصدر آخر.

ويعد حجم الخسائر البشرية العسكرية في أوقات السلم سرا من أسرار الدولة في روسيا، منذ وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما قبل ثلاثة أشهر من بدء روسيا عملياتها في سوريا، بحسب رويترز.