رجل يفتح النار داخل القنصلية الصينية في لوس انجليس قبل أن يقتل نفسه

قالت الشرطة إن رجلا فتح النار داخل القنصلية الصينية في لوس انجليس صباح يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) قبل أن يقتل نفسه في سيارته القريبة.

وذكر الضابط مايكل لوبيز من إدارة شرطة لوس انجليس أنه لا توجد إصابات في واقعة إطلاق النار التي حدثت في نحو السادسة صباحا قبل أن تفتح القنصلية أبوابها.

وقال “أطلقت بضع رصاصات في القنصلية”.

وأضاف أن الشرطة عثرت على الرجل مقتولا في سيارته جراء إطلاق النار على نفسه.

وقالت القنصلية الصينية في بيان مقتضب إنها تشعر بقلق بالغ إزاء الواقعة وطلبت من الولايات المتحدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمن المبنى والدبلوماسيين الذين يعملون فيه.

وأضافت أن الصين طلبت -أيضا- من الولايات المتحدة كشف ملابسات الحادث.

ولم تحدد السلطات على الفور هوية المسلح ولم يكن لديها سوى تفاصيل قليلة أخرى عن الواقعة. وأفاد لوبيز بأن الشرطة لا تصدر عادة معلومات بشأن حوادث الانتحار.