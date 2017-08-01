طهران تنفي عدم سماحها لوفد سعودي زيارة المراكز الدبلوماسية في إيران

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، يوم الثلاثاء، رفض بلاده منح تأشيرات دخول لوفد سعودي لزيارة المراكز الدبلوماسية التابعة للمملكة في العاصمة طهران ومدينة مشهد، بعد تعرضها للتخريب من قبل محتجين إيرانيين في مطلع يناير 2016.

وقال قاسمي في تصريحات للوكالة الرسمية الإيرانية: “إن طهران ترفض تصريحات مسؤول في الخارجية السعودية برفض طهران منح تأشيرات دخول لوفد سعودي لزيارة المراكز الدبلوماسية التابعة لهذا البلد في إيران”، مضيفاً “أن التأشيرات الخاصة بالوفد السعودي لزيارة هذه المراكز صدرت قبل شهر”.

ووصف قاسمي تصريحات المسؤول السعودي أنها “غير صحيحة”، معرباً عن أمله بأن تكون “قد صدرت من دون التنسيق بين المسؤولين المعنيين في الخارجية السعودية”.

وأكد الدبلوماسي الإيراني أن الاتفاق في هذا الخصوص ثنائي الجانب وقائم على الأسس المتبادلة”، منوهاً إلى أنه عقب إقرار الخارجية السعودية بقاعدة الإجراء المتبادل، أقدم الجانب الإيراني على إصدار التأشيرات للوفد المذكور قبل نحو شهر”.

وتابع: “كما تم إصدار التصريح للرحلة الجوية الخاصة للوفد المذكور في أقصر وقت ممكن، وكان من المقرر وصول هذا الوفد إلى طهران يوم الأحد 30 يوليو/تموز، لكنهم طالبوا بتأجيل الزيارة للحصول على مزيد من الاستعدادات”.

وكان مسؤول في وزارة الخارجية السعودية قال: “إن المسؤولين الإيرانيين وبعد مضي أكثر من عام ونصف على حادث الهجوم على السفارة السعودية في طهران، لم يسمحوا باستكمال عملية التحقيق حول هذه القضية، وقضية القنصلية في مشهد”.