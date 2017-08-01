تيلرسون: اشترطنا خروج إيران من سوريا للتعاون مع موسكو

قال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، الثلاثاء، إنّ بلاده حريصة على التعاون مع روسيا، وأنّ “بلاده اشترطت على روسيا انسحاب القوات الإيرانية والمتعاونين معها من سوريا، ومنح السوريين الفرصة لكتابة الدستور وإجراء انتخابات ديمقراطية حرة”.

وأضاف الوزير الأمريكي أن الولايات المتحدة ما زالت ترى أنه لا مستقبل لبشار الأسد في سوريا.

وأضاف تيلرسون: “نأمل تفادي اندلاع حرب أهلية في سوريا بعد هزيمة تنظيم داعش”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده تيلرسون، بمقرّ الخارجية الأمريكية في العاصمة الأمريكية واشنطن، استعرض خلاله ملخصاً لنشاطاته منذ تسلم مهام منصبه قبل 7 أشهر.

واعتبر الوزير الأمريكي أنّ “العلاقات بين واشنطن وموسكو تضمنت، رغم اضطرابها، تعاوناً في مجال زرع الاستقرار في سوريا”.

وشدّد على أنّ بلاده لم تغير موقفها من النظام السوري، بمعنى أنها ما تزال متمسّكة بعدم وجود مستقبل لبشار الأسد في الحكم بسوريا.

وبخصوص الحرب على “داعش”، لفت تيلرسون إلى أنّ الحرب ضد التنظيم المتطرف “مستمرة بوتيرة أسرع ممّا كان متوقعًا”، غير أنه اعترف في الآن نفسه، بأنّ “الأمر مازال صعباً”، على حدّ تعبيره.

وفي ذات الصدد، أشار تيلرسون إلى نجاح الحرب ضد “داعش” في العديد من المناطق العراقية. معلنًا “عودة نحو مليوني من سكانها إلى ديارهم”.

وبالنسبة للوزير، فإن “نجاح” التجربة العراقية مع النازحين، تدفع الولايات المتحدة إلى العمل على تقليد تجربة الموصل (إعادة السكان إلى مناطقهم) مع المناطق المحررة من “داعش” في سوريا.

كما أنّ “نجاح تجربة تخفيف مناطق التوتر في سوريا تجعل واشنطن تفكر في النسج على منوالها في المناطق المحررة من “داعش” شمالي سوريا، وفق المصدر نفسه.

أما في ما يتعلّق بأزمة الدول المقاطعة لقطر، قال تيلرسون إن الأزمة “تقلق الولايات المتحدة بشكل كبير، لما تسببه من زعزعة لاستقرار المنطقة، وانقسام في مجلس التعاون الخليجي”.

وأكد على أن بلاده تعمل مع حلفائها في المنطقة من أجل التصدي لـ “توسّع النفوذ الإيراني”، على حدّ قوله.