طالبان باكستان تصدر لأول مرة مجلة خاصة بالنساء

المصدر: ا ف ب‎

أصدرت حركة طالبان الباكستانية يوم الثلاثاء، النسخة الأولى من مجلة للنساء تهدف على ما يبدو إلى إقناعهن بالانضمام إلى الحركة المسلحة والمشاركة في “الجهاد”.

ونشرت حركة طالبان الباكستانية النسخة الأولى من مجلة “سنة خولة”، نسبة إلى صحابية معروفة في الإسلام، وعلى غلافها صورة لنساء يرتدين البرقع الذي يغطي كامل الجسد والوجه.

وفي المجلة مقابلة مع زوجة زعيم حركة طالبان التي لم يذكر اسمها، تحدثت فيها عن زواجها من فضل الله الخراساني عندما كان عمرها 14 عاما.

وقالت :”أسألكن لماذا كل هذه الضجة في كل مكان الآن عن زواج القاصرات، علينا أن نفهم أنه إذا ترك الصبيان والفتيات الناضجون دون زواج فترة طويلة، فقد يصبحون مصدرا للدمار الأخلاقي للمجتمع”.

وورد في المقال الافتتاحي للمجلة “نريد أن نحفز المسلمات إلى التقدم والانضمام الى صفوف من وصفتهم بـ”المجاهدين”.

وتتضمن المجلة عمودا يقدم النصائح للراغبات في الجهاد يشدد على “تنظيم التجمعات السرية في المنزل، ودعوة أخواتكن الجهاديات اللواتي يفكرن مثلكن ،ووزعن المواد المكتوبة التي تتحدث عن فريضة “الجهاد”، ونظمن دروس التدريبات الجسدية لأخواتكن. تعلمن كيفية استخدام الأسلحة البسيطة، واستخدام القنابل اليدوية”.

وفي المجلة التي صدرت بالإنكليزية مقال لطبيبة باكستانية تصف فيها قرارها بالتخلي عن التعليم الغربي وتبني الإسلام المتشدد بعنوان “رحلتي من الجهل إلى الوعي”.

وتنشر حركة طالبان مطبوعات باللغتين الأوردو والإنكليزية على أمل استقطاب المجندين إلى صفوفها.

وكانت الحركة تنشط على فيسبوك وتويتر لكن تم إغلاق صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.