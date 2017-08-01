الناتو يبعث مقاتلات لاعتراض طائرات روسية اقتربت من المجال الجوي الأوروبي

أعلن حلف شمال الأطلسي “الناتو“، في بيان، أن مقاتلات إسبانية وفنلندية أُرسلت لاعتراض ثلاث طائرات روسية حلّقت قرب المجال الجوي لإستونيا، اليوم الثلاثاء.

وأضاف الحلف أن الطائرات الروسية كانت عبارة عن اثنتين من طراز ميج-31 وطائرة نقل من طراز أنتونوف إيه.إن-26.

وجاء في البيان: “تم الدفع بطائرتين إسبانيتين من طراز إف-18 تعملان ضمن بعثة الحراسة الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي بمنطقة البلطيق من قاعدة أماري الجوية في إستونيا، وتم الدفع بطائرات فنلندية أيضًا لاعتراض الطائرات”.

وتزايدت عمليات الاعتراض التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي لطائرات روسية خلال السنوات الأخيرة، وسط تفاقم التوترات بين الغرب وموسكو بسبب التدخل الروسي في الأزمة الأوكرانية.