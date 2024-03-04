تعرَّف على الأسلحة التي سلمتها فرنسا لأوكرانيا خلال عامين

أعلنت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، للمرة الأولى، عن قائمة المعدات العسكرية التي دعمت بها كييف، خلال العامين الماضيين، بعد اتهامها بقلة الدعم للأوكرانيين.

ووفقًا لتقرير القوات المسلحة الفرنسية، نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، فإنه تم تزويد القوات الأوكرانية بنحو 50 نوعًا من الأسلحة، والمعدات العسكرية، في الفترة ما بين الـ24 من فبراير/شباط 2022، والـ31 من ديسمبر/كانون الأول 2023.

وأشار التقرير إلى أن فرنسا سلّمت ما قيمته 2.615 مليار يورو من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا، يضاف إليها 1.2 مليار يورو تم التبرع بها لصندوق السلام الأوروبي (EFF)، أي دعم بأكثر من 3.8 مليار يورو خلال العامين.