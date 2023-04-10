لوكاشينكو يطالب موسكو بضمانات حماية حال تعرض بلاده لهجوم

ذكرت وكالة أنباء بيلتا الرسمية في روسيا البيضاء، أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الإثنين، بأنه يريد ضمانات بأن روسيا ستدافع عن بلاده إذا تعرضت لهجوم.

وأوضحت الوكالة أن لوكاشينكو قال ذلك لشويغو خلال لقاء جمعهما في مينسك عاصمة روسيا البيضاء.

ونقلت الوكالة عن لوكاشينكو قوله إنه ناقش الأمر في السابق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ذكر أنه اتفق معه على أن مثل هذه الضمانات الأمنية ضرورية وتحتاج إلى اكتساب الطابع الرسمي.

وتابع لوكاشينكو: "بشكل عام، بدا في المحادثات (مع بوتين) أنه في حالة العدوان على روسيا البيضاء، فإن الاتحاد الروسي سيحمي روسيا البيضاء مثل أرضه. هذا هو نوع (ضمانات) الأمن الذي نحتاجه".