الإغلاق يلوح في الأفق مع عرقلة جمهوريين بمجلس النواب الأمريكي فاتورة إنفاق‎

فشلت محاولة رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، اليوم، لاستئناف برنامجه المتوقف للإنفاق عندما عرقل الجمهوريون، للمرة الثالثة، تصويتًا إجرائيًا على الإنفاق الدفاعي، مما زاد خطر إغلاق الحكومة خلال 10 أيام فقط.

وصوَّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتًا مقابل 212 ضد بدء مناقشة مشروع قانون مخصصات الدفاع البالغ حجمها 886 مليار دولار وسط معارضة من مجموعة صغيرة من غلاة المحافظين الجمهوريين.

ويمثل ذلك انتكاسة لـ"مكارثي" غداة اجتماع أغلبيته الجمهورية المنقسمة لمدة ساعتين ونصف بحثًا عن توافق على تشريع لتجنب الإغلاق الحكومي الرابع خلال عقد، بداية من أول شهر أكتوبر/تشرين الأول المُقبل.

ومع فشل التصويت، قال مكارثي للصحفيين إنه سيتبع "الإستراتيجية نفسها، التي اتبعها منذ يناير/ كانون الثاني: فقط استمر في العمل، ولا تستسلم أبدًا".