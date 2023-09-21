الإغلاق يلوح في الأفق مع عرقلة جمهوريين بمجلس النواب الأمريكي فاتورة إنفاق
فشلت محاولة رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، اليوم، لاستئناف برنامجه المتوقف للإنفاق عندما عرقل الجمهوريون، للمرة الثالثة، تصويتًا إجرائيًا على الإنفاق الدفاعي، مما زاد خطر إغلاق الحكومة خلال 10 أيام فقط.
وصوَّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتًا مقابل 212 ضد بدء مناقشة مشروع قانون مخصصات الدفاع البالغ حجمها 886 مليار دولار وسط معارضة من مجموعة صغيرة من غلاة المحافظين الجمهوريين.
ويمثل ذلك انتكاسة لـ"مكارثي" غداة اجتماع أغلبيته الجمهورية المنقسمة لمدة ساعتين ونصف بحثًا عن توافق على تشريع لتجنب الإغلاق الحكومي الرابع خلال عقد، بداية من أول شهر أكتوبر/تشرين الأول المُقبل.
ومع فشل التصويت، قال مكارثي للصحفيين إنه سيتبع "الإستراتيجية نفسها، التي اتبعها منذ يناير/ كانون الثاني: فقط استمر في العمل، ولا تستسلم أبدًا".
وستبدأ الوكالات الاتحادية في الإغلاق، في أول شهر أكتوبر/تشرين الأول المُقبل، ما لم يقر الكونغرس إما قرار استمرار قصير المدى أو مشروع قانون تمويل لمدة عام كامل.
وفشل الجمهوريون في مجلس النواب، حتى الآن، في الاتحاد بشأن أي من الاحتمالين، كما أن الأفكار التي بحثوها لا تحظى إلا بدعم الجمهوريين، مما يجعل من غير المرجح أن يفوزوا بتأييد في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية أو أن يوقعها الرئيس جو بايدن لتصبح قانونًا.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أشارت إلى مفاوضات اللحظة الأخيرة المتكررة التي تهدد قدرة الحكومة على سداد فواتيرها ضمن أسباب خفضها تصنيف ديون الولايات المتحدة إلى "AA+" من "AAA" هذا العام.
وتعارض مجموعة صغيرة من غلاة المحافظين الجمهوريين برنامج الإنفاق الجمهوري، إذ تريد ضمانات بأن الاعتمادات المالية، لعام 2024، لن تتجاوز الحد الأقصى، للعام 2022، البالغ 1.47 تريليون دولار، أي أقل بواقع 120 مليار دولار عما اتفق عليه مكارثي وبايدن، في شهر مايو/أيار الماضي.