قرض بـ500 مليون دولار وإدانة للغزو.. أبرز شروط أوكرانيا لاستقبال إيلي كوهين

وستكون زيارة كوهين، أول زيارة لوزير إسرائيلي إلى العاصمة الأوكرانية منذ الغزو الروسي في شباط/ فبراير العام الماضي.

ونقل الموقع عن مسؤول أوكراني قوله، إن الحكومة في كييف "ترى أن زيارة كوهين وما إذا كان سيستجيب بشكل إيجابي لطلباتها، تمثل اختبارا لنوايا الحكومة الإسرائيلية الجديدة وسياستها تجاه الغزو الروسي".

ومن المتوقع أن يلتقي كوهين في كييف، نظيره الأوكراني دميترو كوليبا ويعيد فتح السفارة الإسرائيلية التي أُغلقت قبل أيام من الغزو الروسي، بحسب الموقع.

وأوضح الموقع، أن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة بين حلفاء الولايات المتحدة التي لم تعد فتح سفارتها بشكل دائم في أوكرانيا ما اثار خيبة أمل كييف".

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن كوهين طلب عقد لقاء مع الرئيس فولودومير زيلينسكي، لكن مسؤولاً أوكرانيًا قال إن الاجتماع لم يؤكد بعد من قبل مكتب الرئيس.

وقال المسؤول الأوكراني، إن "الاجتماع سيعقد إذا أبدت إسرائيل استعدادها لاتخاذ خطوات لدعم أوكرانيا". وأضاف أن "زيلينسكي لن يلتقي كوهين لمجرد التقاط صورة"، في حين رأى مسؤول إسرائيلي أن الاجتماع سيعقد.

وقال الموقع في تقريره: "أكد مسؤولون إسرائيليون وأوكرانيون أن كييف قدمت لإسرائيل في الأيام الأخيرة قائمة بالطلبات التي تريدها أن تدرسها قبل زيارة كوهين". وأضاف: "طبقاً للمسؤولين، فإن الأوكرانيين يريدون من كوهين الإدلاء ببيان عام خلال الزيارة يدين الغزو الروسي ويؤيد وحدة أراضي أوكرانيا".