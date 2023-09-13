المفوضية الأوروبية: أوكرانيا أنجزت "خطوات كبيرة" للانضمام إلى الاتحاد

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، أن أوكرانيا قامت بـ"خطوات كبيرة" في مسعاها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيما تضغط كييف لإطلاق محادثات العضوية هذا العام.

وقالت فون دير لايين خلال خطابها السنوي أمام النواب بشأن حال الاتحاد الأوروبي، إن "مستقبل أوكرانيا في اتحادنا".

وأضافت "لقد آن الأوان لكي نكون على مستوى هذا التصميم"، مشيرة إلى أن "هذا يعني أنه يجب التفكير في الطريقة التي نستعد فيها لتشكيل اتحاد مكتمل أكثر".

ويتساءل العديد من القادة الأوروبيين عما إذا كان من الضروري إصلاح المؤسسات الأوروبية كي يتسنى لها أن تكون فعّالة في اتحاد يضم 30 دولة أو أكثر.

وفي هذا الصدد دعت فون دير لايين، إلى "تجاوز النقاشات التبسيطية" قائلة إن "المسألة ليست الاختيار بين تعميق التكامل أو توسيع الاتحاد. يمكننا القيام بالاثنين معًا ويجب أن نقوم بذلك".

لم تستبعد تغيير المعاهدة لكنها أضافت "لا يمكننا ولا ينبغي أن ننتظر تغيير المعاهدات للمضي قدمًا على طريق التوسيع".

وقالت "يمكننا أن نكيف اتحادنا بسرعة أكبر من ذلك بهدف توسيعه".