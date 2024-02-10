المستشار الألماني يعلق على مقابلة بوتين وكارلسون

نعت المستشار الألماني أولاف شولتز المقابلة التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون بـ"السخيفة"، بعدما وصف بوتين الحكومة الألمانية بـ"الضعيفة".

وذكرت صحيفة "دي فيلت"الألمانية، اليوم السبت، أن شولتز، الذي يزور الولايات المتحدة، وصف خلال لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن المقابلة "بأنها سخيفة".

وقال: "إن بوتين روى في 127 دقيقة قصة سخيفة تمامًا عن سبب هذه الحرب" في أوكرانيا.

وعلى صفحته في تطبيق "إكس"، كرر شولتز أطروحة مماثلة وتحدث لصالح دعم أوكرانيا.

وأدان قرّاء الصحيفة في تعليقاتهم ما قاله المستشار الألماني، ودعوه إلى الاستماع لبوتين، وعدم إلحاق العار بألمانيا والتوقف عن كونه دمية بيد الولايات المتحدة.

ليلة أمس الجمعة 9 فبراير، نشر كارلسون مقابلة لمدة ساعتين تقريبًا مع بوتين، وصلت مشاهداتها إلى نحو 166 مليون شخص على شبكة التواصل الاجتماعي (إكس)، فيما يبلغ عدد مشاهدات الفيديو على موقع يوتيوب حوالي عشرة ملايين.

كما تصدرت المقابلة الصفحات الأولى لوسائل الإعلام الألمانية. ونُشرت تصريحات بوتين على عديد المواقع الإلكترونية الكبرى.

ولفتت المنشورات الانتباه إلى تصريح الرئيس الروسي بأن موسكو ليس لديها أي خطط لمهاجمة بولندا، بالإضافة إلى ذلك، جرى الاهتمام بكلام بوتين عن عدم كفاءة الحكومة الألمانية، على خلفية أن كييف لا تسمح بتدفق الغاز إلى ألمانيا عبر أراضيها، بينما تظل ألمانيا الراعي المالي الثاني لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة.