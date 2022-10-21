وزير خارجية أوكرانيا: تحدثت إلى رئيس وزراء إسرائيل بشأن طلب أنظمة دفاع

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، يوم الخميس، إنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، وناقش بالتفصيل طلب كييف لأنظمة دفاع جوي وصاروخي وتكنولوجيا.

وكتب كوليبا على تويتر: "أبلغته بالمعاناة التي لا توصف والخسائر في الأرواح والدمار الناجم عن الصواريخ الروسية والطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع".

ورغم إدانتها للغزو الروسي، قالت إسرائيل إنها لن تزود أوكرانيا بالأسلحة. واقتصرت مساعدتها لكييف على الإغاثة الإنسانية، مشيرة إلى رغبتها في استمرار التعاون مع موسكو بشأن جارتها سوريا، و"ضمان رفاهية يهود روسيا".

وعرضت إسرائيل في الآونة الأخيرة مساعدة الأوكرانيين في تطوير أجهزة إنذار من الضربات الجوية للمدنيين.

وقال مكتب لابيد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أكد لكوليبا دعم بلاده لأوكرانيا، وأعرب عن "قلقه العميق" بشأن العلاقات العسكرية بين إيران وروسيا.

وأطلقت روسيا عشرات الطائرات بدون طيار من طراز "كاميكازي" على أوكرانيا لضرب البنية التحتية للطاقة. وتقول أوكرانيا إنها طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد-136".

وتنفي طهران إمداد موسكو بالطائرات المسيرة، ونفى الكرملين يوم الثلاثاء أن تكون القوات الروسية قد استخدمت طائرات مسيرة إيرانية في مهاجمة أوكرانيا. وتقول واشنطن إن النفي الإيراني "كاذب".