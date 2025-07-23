جامعة كولومبيا تُعاقب طلبة شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين

أعلنت جامعة كولومبيا، يوم الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات تأديبية بحق طلبة شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين.

وشارك الطلبة في تظاهرة مؤيدة لفلسطين داخل المكتبة الرئيسية للجامعة قبيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي في شهر مايو/أيار من العام الماضي، وكذلك في اعتصام نُظم خلال عطلة نهاية الأسبوع المخصصة للخريجين العام الماضي.

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وقالت الجامعة، في بيان رسمي، إن العقوبات التي أصدرتها لجنة قضائية جامعية شملت أيضا فترات من المراقبة التأديبية، إضافة إلى سحب درجات علمية في بعض الحالات.

فيما قالت مجموعة طلابية ناشطة إن نحو 80 طالبا أُبلغوا بتعرضهم لعقوبات تتراوح بين الإيقاف لفترة تمتد من سنة إلى 3 سنوات، أو الفصل النهائي من الجامعة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتأتي هذه الخطوة بينما تتفاوض الجامعة، الواقعة في حي مانهاتن، في مدينة نيويورك، مع إدارة الرئيس دونالد ترامب لاستعادة تمويل اتحادي بقيمة 400 مليون دولار كانت الحكومة قد جمدته بسبب أسلوب تعامل الجامعة مع احتجاجات الطلاب ضد الحرب في غزة.

وكانت الإدارة قد أوقفت هذا التمويل، بما في ذلك إلغاء منح وعقود، في شهر مارس/آذار الماضي، متهمة الجامعة بعدم اتخاذ إجراءات كافية للحد من معاداة السامية داخل الحرم الجامعي، خلال الحرب، التي اندلعت بين إسرائيل وحركة حماس في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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ووافقت جامعة كولومبيا لاحقا على سلسلة من المطالب، التي وضعتها إدارة ترامب الجمهورية، من بينها إعادة هيكلة نظام العقوبات الطلابي وتبني تعريف جديد لمعاداة السامية.