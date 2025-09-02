"أخطر مدينة بالعالم".. ترامب يتعهد بوضع حد للجريمة في شيكاغو

تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، وضع حل سريع لما قال إنها "مشكلة الجريمة" في شيكاغو التي وصفها بأنها "أخطر مدينة في العالم"، ملمّحًا إلى إمكانية نشر قوات في المدينة الواقعة في وسط غرب البلاد.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال ترامب "سأحل مشكلة الجريمة بسرعة، كما فعلت في (واشنطن) دي سي"، في إشارة إلى نشره قوات الاحتياط في الحرس الوطني في شوارع العاصمة الأمريكية مطلع الشهر الماضي، مؤكدًا "سيعود الأمان إلى شيكاغو، وقريبًا".

جاء ذلك بعد أن حذّر الحاكم الديمقراطي لولاية إلينوي، حيث تقع مدينة شيكاغو، الأحد من "غزو" الجيش الأمريكي للمدينة الكبرى في شمال الولايات المتحدة مع رغبة الرئيس ترامب في نشر الحرس الوطني بهدف معلن هو مكافحة الجريمة.

كما اتهم جاي بي بريتزكر ترامب، الذي وصفه سابقًا بأنه "ديكتاتور"، بالرغبة في "إيقاف" و"السيطرة" على انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2026.

وبعد لوس أنجلوس في حزيران/ يونيو، وواشنطن منذ منتصف آب/ أغسطس، أعلنت إدارة ترامب اعتزامها إرسال قوات من الحرس الوطني التابع للجيش إلى مدن أخرى يحكمها الديمقراطيون مثل شيكاغو ونيويورك وبالتيمور وبوسطن.