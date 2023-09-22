بعد أسابيع من الاحتجاجات.. كوريا الجنوبية تقرُّ قوانين لحماية المعلمين

أقرت كوريا الجنوبية مجموعة من القوانين التي تهدف لحماية حقوق المعلمين في المدارس، بعد أسابيع من احتجاجات أثارتها سلسلة من حالات انتحار المعلمين قِيل إنها مرتبطة بشكاوى كيدية من أولياء الأمور.

واعتبرت صحيفة "التيلغراف" بأن مشاريع القوانين الأربعة المعروفة مجتمعة باسم “مشاريع قوانين استعادة حقوق المعلمين” والتي تم إقرارها في الجمعية الوطنية، الخميس، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ظروف العمل والحماية للمعلمين في البلاد.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن إقرار أحد مشاريع القوانين، والذي حظي بدعم بالإجماع، يعني أنه لن يتم إيقاف المعلمين تلقائيًا بعد الآن إذا تم اتهامهم بإساءة معاملة الأطفال.

وقال الاتحاد الكوري لنقابة المعلمين: “إن النجاح في إقرار هذه القوانين يعود إلى جهود المعلمين الذين يخرجون إلى الشوارع كل أسبوع، ونحن نعرب عن امتناننا العميق لهم”.

من جانبها، وصفت نقابة المعلمين والعاملين في مجال التعليم الكوري إقرار مشاريع القوانين الأربعة بأنها خطوة مهمة، وحذّرت من أن تحقيق الفاعلية الكاملة لهذه القوانين يحتاج وجود قوى عاملة كافية، ودعم الميزانية، والتخطيط لتشريعات إضافية.

المصدر: صحيفة التيلغراف