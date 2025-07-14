فضيحة جديدة تلاحق نتنياهو والادعاء الإسرائيلي يحقق

قالت المدعية العامة الإسرائيلية جالي باهراف-ميارا إن أحد مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواجه اتهامات تتعلق بالأمن. وفي انتظار عقد جلسة للاستماع لأقواله في تهمة تسريب معلومات عسكرية شديدة السرية خلال الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

ونفى جوناثان أوريخ، مستشار نتنياهو المقرب، ارتكاب أي مخالفات في القضية التي بدأت السلطات القضائية التحقيق فيها في أواخر عام 2024، وفق وكالة "رويترز".

ووصف نتنياهو التحقيقات بشأن أوريخ ومساعدين آخرين بأنها ذات دوافع سياسية وقال اليوم الاثنين إن أوريخ لم يُلحق الضرر بأمن الدولة، وقال محامو أوريخ إن التهم لا أساس لها وإن براءة موكلهم ستثبت بما لا يدع مجالًا للشك.

وقالت باهراف-ميارا في بيان في وقت متأخر الأحد، إن أوريخ ومساعدًا آخر سرَّبا معلومات سرية من الجيش الإسرائيلي لصحيفة "بيلد" الألمانية.

وذكرت أنهما كان يسعيان للتأثير في الرأي العام بخصوص نتنياهو وتوجيه النقاش المتعلق بمقتل ست رهائن إسرائيليين على يد خاطفيهم الفلسطينيين في غزة في أواخر أغسطس/ آب 2024.

وأدى مقتل الرهائن إلى اندلاع احتجاجات حاشدة في إسرائيل وأثار غضب عائلاتهم الذين اتهموا نتنياهو بتقويض محادثات وقف إطلاق النار التي تعثرت في الأسابيع السابقة لأسباب سياسية.

وينفي نتنياهو هذا بشدة. وأكد مرارًا أن حركة حماس مسؤولة عن انهيار المحادثات، بينما تحمل الحركة إسرائيل مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع حينها إن أربعة من الرهائن الستة الذين قتلوا كانوا ضمن قائمة تضم أكثر من 30 محتجزًا كان من المقرر أن تطلق حماس سراحهم إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

ونُشر المقال في صحيفة بيلد بعد أيام من العثور على جثث الرهائن داخل نفق تابع لحماس في جنوب قطاع غزة. واستعرضت الصحيفة خطة حماس التفاوضية في محادثات وقف إطلاق النار غير المباشرة وتوافقت إلى حد كبير مع اتهامات نتنياهو للحركة بشأن الجمود في المفاوضات.

وقالت بيلد بعد الإعلان عن التحقيق، إنها لا تعلق على مصادرها، وإن مقالها اعتمد على مستندات موثوقة. ولم ترد الصحيفة بعد على طلب للتعليق اليوم الاثنين.

وتوصل الطرفان إلى وقف لإطلاق النار لمدة شهرين في يناير/ كانون الثاني الماضي وشمل إطلاق سراح 38 رهينة قبل أن تستأنف إسرائيل هجماتها على غزة. وتجري حاليًّا مفاوضات غير مباشرة في الدوحة بهدف التوصل إلى هدنة أخرى.

ووصف نتنياهو في بيانه اليوم الاثنين إعلان باهراف-ميارا بأنه "صادم" وأن توقيته يثير تساؤلات جدية.

وتسعى حكومة نتنياهو منذ أشهر لإقالة باهراف-ميارا. واصطدمت المدعية العامة، التي عينتها الحكومة السابقة، مع حكومة نتنياهو حول قانونية بعض سياساتها.