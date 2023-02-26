بهلوي: شروط "إسقاط النظام" في إيران متوفرة.. وهذه خطتنا لـ"ملء الفراغ"

أكد ولي عهد إيران السابق، الأمير رضا بهلوي، أن الشعب الإيراني يمتلك القدرة على "ملء الفراغ الذي سينتج عن تغيير النظام الحاكم" في بلاده.

وقال بهلوي في مقابلة مع صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، السبت، إنه "لأول مرة منذ 1979، تتوفر كل الشروط اللازمة لإسقاط النظام، والفرصة للقيام بذلك أمامنا مباشرة".

"ملء الفراغ"

وحاول بهلوي تبديد مخاوف الدول الغربية خلال فترة "ما بعد الجمهورية الإسلامية"، بأن لدى إيران كل الأدوات والعوامل اللازمة لملء فراغ السلطة وتشكيل حكومة انتقالية مع وجود متخصصين في مجالات مختلفة.

وقال: "يمكننا التواصل مع المسؤولين الغربيين بشأن هذه المخاوف لتطمينهم أن لدينا خطة وإستراتيجية لفترة ما بعد النظام"، وفقاً لتعبيره.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد بدأ الأمير الإيراني السابق وأنصاره "برسم ملامح الـ 100 يوم الأولى للحكومة الانتقالية التي سيتم تشكليها بعد إسقاط النظام"، على حدّ وصفها.