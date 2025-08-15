"إخفاق أمريكي".. واشنطن تفشل في تتبع وحدات "ستارلينك" أرسلت لكييف

كشف تقرير حكومي عن إخفاق "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" الأمريكية، في تتبع استخدام 5175 وحدة "ستارلينك" للإنترنت الفضائي، أرسلت إلى أوكرانيا.

وكشف التقرير، الصادر عن "هيئة الرقابة الداخلية" التابعة للوكالة، أن الأمر انتهى بنحو نصف الوحدات في مناطق تسيطر عليها روسيا كلياً أو جزئياً، وفق "رويترز".

وخلص المفتش العام لوكالة التنمية الدولية إلى أن الوكالة لم تواصل تتبع وحدات خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي طورتها شركة إيلون ماسك، لأنها قبلت باحتمالات أعلى من مخاطر سوء الاستخدام بسبب "بيئة الحرب المعقدة" وحاجة أوكرانيا الملحة إليها.

وجاء في التقرير الذي يحمل تاريخ 11 أغسطس/ آب واطلعت عليه "رويترز" أنه "نتيجة لذلك، لا تعرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مكان الوحدات ولا كيف يتم استخدامها".

وردّت "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" على ذلك بالقول إنه "من غير العملي تتبع الوحدات بعد تسليمها إلى أوكرانيا بسبب الظروف الخطيرة في زمن الحرب وحالة الطوارئ غير المسبوقة" التي خلفتها الضربات الروسية لأنظمة الاتصالات.

وأوضحت رسالة من الوكالة، جرى تضمينها في التقرير، أن "الهدف الأساسي كان استعادة قدرة الخدمات العامة الحيوية على الاتصال بما في ذلك مراكز الرعاية الصحية وملاجئ الطوارئ والحكومات المحلية".

ولم يتناول التقرير استخدام أوكرانيا للوحدات في العمليات العسكرية.

وبعد الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، دخلت "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" في شراكة مع شركة "سبيس إكس" المملوكة لماسك لتوفير 5175 وحدة "ستارلينك" لأوكرانيا، لدعم الخدمات المدنية الحيوية والاتصال بالإنترنت.

وذكر التقرير أن الوكالة الأمريكية سلّمت إلى كييف 1508 وحدات اشترتها و3667 وحدة تبرعت بها شركة "سبيس إكس" لخدمات الفضاء.

وأشار إلى أن وكالة التنمية لم تعمل على "التخفيف بشكل كامل" من احتمال إساءة استخدام الوحدات، وأن أكثر من نصف الوحدات "النشطة" صارت "موجودة في أراض تحتلها روسيا بشكل كامل أو جزئي".