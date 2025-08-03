إيران تعلن تأسيس مجلس الدفاع الوطني

أعلنت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، مساء الأحد، عن تأسيس "مجلس الدفاع الوطني"، في خطوة تعد من أبرز التحولات المؤسسية في هيكل صناعة القرار الأمني والعسكري، بموجب المادة 176 من الدستور الإيراني.

وذكرت الأمانة في بيان رسمي أن المجلس الجديد سيعنى بدراسة الخطط الدفاعية وتعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة بصورة متكاملة، ويرأسه الرئيس مسعود بزشكيان، ويضم كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، إلى جانب رؤساء السلطات الثلاث.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن نائب الرئيس علي نيكزاد قوله إن تشكيل المجلس لا يتم دون مصادقة المرشد الأعلى علي خامنئي، استناداً إلى المادة 110 من الدستور، موضحاً أن البرلمان لا دور له في هذا الإجراء.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تعيين علي لاريجاني أميناً جديداً للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفاً لعلي أكبر أحمديان، الذي سيترأس بدوره عدة ملفات استراتيجية داخل "مجلس الدفاع".

ويرى مراقبون أن المجلس الجديد يهدف إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية في ظل التوترات الإقليمية والضغوط الغربية المتزايدة.