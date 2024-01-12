روسيا تحظر تحليق طيرانها المدني فوق اليمن
حظرت الوكالة الاتحادية الحكومية للنقل الجوي في روسيا، على شركات الطيران المحلية استخدام المجال الجوي اليمني حتى إشعار آخر.
وأفادت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي، اليوم الجمعة، أنه بسبب الأحداث في اليمن، حظرت استخدام المجال الجوي لهذه الدولة لرحلات الخطوط الجوية الروسية.
وقالت الوكالة في رسالة نشرتها على قناتها في تطبيق "تلغرام": "فيما يتعلق بالأحداث في اليمن، والتي أدت إلى مخاطر على سلامة الطيران، تحظر الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي، استخدام المجال الجوي لهذه الدولة للرحلات الجوية (بما في ذلك العبور) للطائرات المدنية التابعة للاتحاد الروسي".
ونفذت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، فجر اليوم الجمعة، عشرات الغارات على موقع تابعة لجماعة الحوثي في اليمن ردًّا على هجمات البحر الأحمر ضد السفن المتجهة لإسرائيل.