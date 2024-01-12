روسيا تحظر تحليق طيرانها المدني فوق اليمن

وقالت الوكالة في رسالة نشرتها على قناتها في تطبيق "تلغرام": "فيما يتعلق بالأحداث في اليمن، والتي أدت إلى مخاطر على سلامة الطيران، تحظر الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي، استخدام المجال الجوي لهذه الدولة للرحلات الجوية (بما في ذلك العبور) للطائرات المدنية التابعة للاتحاد الروسي".

ونفذت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، فجر اليوم الجمعة، عشرات الغارات على موقع تابعة لجماعة الحوثي في اليمن ردًّا على هجمات البحر الأحمر ضد السفن المتجهة لإسرائيل.