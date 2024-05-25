أبرزها نجل خامنئي...3 أسئلة مهمة تنتظر أجوبة بعد غياب رئيسي (فيديو إرم)

قال الباحث في الشؤون الإيرانية جاك روش، إن وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي تطرح 3 أسئلة أوّلها مسألة الخلافة الرئاسية، ثانياً خليفة علي خامنئي كمرشد أعلى، وثالثاً رد فعل الشعب الإيراني.

وقال روش في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "في عهد رئيسي كان هناك توازن في القوى في طهران بطريقة كان فيها توافق أيديولوجي بين مكتب الرئيس والهيئات البيروقراطية المختلفة، مثل وزارة الخارجية والحرس الثوري الإيراني ومكتب خامنئي".

وأضاف: "عقب وفاة رئيسي من المؤكّد أنّه سيتمّ استبدال رئيسي بآخر يحافظ على توازن القوى نفسه، سواء كان محمد قاليباف رئيس مجلس الشورى في إيران، أو شخصا مثل سعيد جليلي والذي لديه خبرة طويلة في الشؤون الخارجية".

وتابع روش: "في ما يخض خلافة خامنئي، فقد كان يُنظر إلى رئيسي قبل وفاته على أنّه أكثر الخلفاء المحتملين، وفي ظلّ موت رئيسي وخروجه من المشهد، فمن المحتمل أن تكون الخلافة لشخص مثل مجتبى خامنئي، نجل خامنئي، أو شخص من السلطة القضائية، أو شخص من طبقة رجال الدين مثل علي رضا أعرافي".