صور.. أنجلينا جولي تبكي على ضحايا الاغتصاب في البوسنة

سلطت صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على دموع وحجاب الممثلة العالمية الحائزة على جائزة أوسكار "أنجلينا جولي" التي لم تتمالك نفسها عند سماع التجارب القاسية للمسلمات ضحايا الاغتصاب في حرب البوسنة.

ظهرت "أنجلينا" جولي في حالة نفسية سيئة وبدا عليها الغضب الشديد على هامش المؤتمر الدولي حول العنف الجنسي في مناطق الحروب والنزاعات، والذي حضرته برفقة وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج.

لم تستطع النجمة العالمية حبس دموعها التي انهالت منها عند سماع شهادات ضحايا الاغتصاب في مدينة "سربرنيتسا"، التي شهدت مجزرة البوسنة والهرسك عام 1995 على أيدي القوات الصربية وراح ضحيتها حوالي ثمانية آلاف شخص ونزح عشرات الآلاف من المدنيين المسلمين من المنطقة، وهي أفظع مجزرة جماعية شهدتها القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

ونقلت الصحيفة عن جوليا قولها تعقيباً على ذلك: "لا يمكن أن يكون هناك سلاماً في حين أن النساء بمناطق الصراعات يتم اغتصابهن والجناة يفلتون من العقوبة".

ووضعت جوليا ووزير الخارجية هيج إكليلاً من الزهور على قبر ضحايا مسلمي البوسنة في مجزرة سربرنيتسا.

يذكر أن حوالي 100 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، لقوا حتفهم في الحرب بين البوسنة والصرب، وبحسب الإحصاءات فإن هناك نحو 20 ألف امرأة قد تعرضت للاغتصاب إبان تلك الحرب الضروس.