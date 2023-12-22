"لن يحدث ذلك".. دول أوروبية ترفض إرجاع مجندين فارين إلى أوكرانيا

رد وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، على تصريحات لوزير الدفاع الأوكراني، رستم أوميروف، بإجبار الرجال الأوكرانيين الفارين خارج البلاد على الانضمام للجيش لقتال الروس.

وقال الوزير الألماني: "لن يحدث ذلك ولن نجبر الناس على الخضوع للتجنيد الإجباري أو الخدمة العسكرية رغما عنهم".

وأضاف في تصريحات لصحيفة "دير تاجسشبيجل" إنه "لا يمكن تصور كيف يمكن إجبار الناس على حمل السلاح والقتال، فهم غير ملزمين بفعل ذلك رغما عنهم".

وكان أوميروف أكد أن الرجال الأوكرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و60 عامًا وغادروا البلاد سيتم دعوتهم لأداء الخدمة العسكرية العام المقبل.

وأضاف أن السلطات الأوكرانية لا تزال تناقش كيف ستتعامل مع الوضع إذا لم يأت المدعوون طواعية إلى مراكز التجنيد.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أنه سيتم إبلاغ المجندين مسبقًا بكيفية تدريبهم وتجهيزهم وأين ومتى سيخدمون، وشدد على أنه ستتاح للمجندين أيضًا فرصة اختيار مركز عملهم وفقًا لقدراتهم.

وأضاف الوزير الأوكراني أنه لا يفهم جيدا من يرفض الخدمة العسكرية، مشيرا إلى أن خدمة الوطن "شرف عظيم".