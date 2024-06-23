بريطانيا.. وزير يشبه فضيحة المراهنة على موعد الانتخابات بـ"بارتي غيت"

شبه وزير الإسكان البريطاني مايكل غوف، فضيحة المراهنات على تاريخ الانتخابات التشريعية التي تطال أعضاء في حزب المحافظين بفضيحة "بارتي غيت" التي دفعت برئيس الوزراء بوريس جونسون إلى الاستقالة في 2022.

ويشتبه في أن العديد من المرشحين المحافظين للانتخابات التشريعية المقررة في 4 تموز/يوليو، راهنوا بشكل غير قانوني على موعد الانتخابات قبل أن يعلن عنها رئيس الوزراء ريشي سوناك في 22 أيار/مايو، وفق ما أوردت "فرانس برس".

وقال غوف الذي لن يخوض الانتخابات المقبلة بعد أن كان نائبًا لمدة 14 عامًا، في مقابلة مع صحيفة "تايمز" نشرت أمس السبت،: "يبدو أن ثمة قاعدة لهم وأخرى لنا... هذا هو الأمر الذي قد يتسبب في أكبر قدر من الضرر".

وأضاف: "كان الأمر ضارًا إبان بارتي غيت، وهو يتكرر الآن".