بعد مواجهات في تل أبيب..غانتس يحذّر من "حرب أهلية"

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق وزعيم "معسكر الدولة" بيني غانتس، من اندلاع حرب أهلية في إسرائيل على خلفية مضي الحكومة اليمينية في خطتها لإصلاح القضاء، رغم الرفض الواسع لها في إسرائيل.

وقال بيني غانتس في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن "الحرب الأهلية قادمة، متى نتوقف؟ عندما يراق الدم".

وأضاف: "لقد تحدثت مع رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الكنيست أوحانا، ودعوتهما لوقف جميع المناقشات والتشريعات في الكنيست والوصول إلى مقر إقامة الرئيس الليلة"، متابعًا: "لدينا فرصة لتشكيل الحياة الدستورية للبلاد بالإجماع".