بريطانيا ترفض مزاعم روسية حول مساعدة الغرب لأوكرانيا بتصعيد الصراع

نفى وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، مزاعم نظيره الروسي، سيرغي شويغو، في اتصال هاتفي بينهما، يوم الأحد، بأن الدول الغربية تعمل على تسهيل خطة كييف لتصعيد الصراع في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، إن والاس "نفى هذه المزاعم وحذر من أن مثل هذه الادعاءات يجب ألا تستخدم ذريعة لزيادة التصعيد".

وكانت وكالات الأنباء الروسية ذكرت نقلا عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن شويغو أخبر والاس في الاتصال الهاتفي بأن روسيا تشعر بالقلق من أن كييف قد تستعد لاستخدام "قنبلة قذرة" في أوكرانيا، وهو ادعاء كرره في اتصالين مع وزيري الدفاع الفرنسي والتركي في وقت سابق من اليوم.

ولم تنشر روسيا أي دليل يدعم هذا الادعاء.

وكان وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، عبر خلال اتصاله بنظيره الروسي عن رفض بلاده الانجرار إلى أي من أشكال تصعيد الصراع، وخصوصا فيما يتعلق بالخيارات النووية.

وأضاف أنه يعتزم إجراء محادثات قريبا مع نظيره وزير الدفاع الأوكراني.