بوركينافاسو.. غموض يحيط بحوادث أمنية في قصر تراوري

تشهد بوركينافاسو وضعًا أمنيًّا غامضًا، بعد أن دوّت انفجارات في ساحة التلفزيون العامة المقابلة لمقر الرئاسة، ربطها مراقبون بمحاولة انقلاب عسكري.

وبعد يومين من الغموض والاضطرابات التي شابت الوضع في بوركينافاسو، اختفى خلالها الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري منذ الأربعاء، ليظهر مساء الجمعة في نشرة أخبار تلفزيون الحكومة وهو يتبرع بالدم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم.

وظهر في الصور مبتسمًا محاطًا بالقبعات الحمراء، والممرضات يشرفن على سحب الدم من ذراعه.