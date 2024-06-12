ماكرون يعرض "خطة المعركة" لاستعادة الأغلبية البرلمانية

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، عن خطة "معركته" لمحاولة تأمين "أغلبية واضحة" لِما تبقى من فترة ولايته الرئاسية ومواجهة اليمين المتطرف.

وقبل 18 يومًا من الانتخابات التشريعية المبكرة، عقد ماكرون مؤتمرًا صحفيًّا اليوم لشرح قراره المفاجئ بحل الجمعية الوطنية وعرض خطته المقبلة.

وسارع الرئيس الفرنسي إلى تبرير قراره اللجوء إلى حل الجمعية الوطنية بعد فوز حزب التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية في الـ9 من حزيران، وقال إنها نتيجة لا يمكننا "أن نبقى غير مبالين حيالها، وكان علينا تقديم ردود ديمقراطية" وفق تعبيره.

وأضاف أنّ الوضع كان "يتطلب الحل الذي وحده يسمح بتوضيح الأمور، إنه عمل ثقة بشعبنا وبالديمقراطية" بحسب قوله.