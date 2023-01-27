تقرير: ضغوط دولية على نتنياهو للتراجع عن خطته القضائية

وأكد تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الجمعة، أن "ضغوطًا يمارسها المجتمع الدولي على إسرائيل في محاولة لمنع تنفيذ خطة الإصلاح القضائي"، مشيرًا إلى أن الانتقادات الدولية الموجهة لحكومة نتنياهو بهذا الشأن زادت حدتها مؤخرا.

وقالت التقرير، إن "رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، تطرقت خلال لقائها بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، يوم أمس الخميس، للخطة القضائية، وأشارت إلى أنها قد تكون بمثابة سلب للقيم المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".

وأوضح التقرير العبري، أن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سيطرح القلق الدولي والأمريكي من خطة الإصلاحات القضائية لحكومة نتنياهو عبر تصريحات علنية سيدلي بها خلال زيارته لإسرائيل المقررة الإثنين المقبل".

وبين التقرير العبري، أنها "لا توجد في الوقت الراهن أي خطة دولية للتعامل مع إصلاحات نتنياهو القضائية"، مبينا أن المجتمع الدولي ينتظر أن تتضح الأمور لاتخاذ الموقف اللازم من الخطة القضائية، وفق تقديره.