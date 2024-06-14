هل تستبدل النيجر شركات التعدين الغربية بأخرى روسية وإيرانية؟

وكان من المقرر أن يبدأ مشروع "إيمورارين"، أحد أكبر مكامن اليورانيوم في العالم، الإنتاج، في العام 2015، لكن تم تجميده في أعقاب كارثة فوكوشيما في اليابان، التي تسببت في انخفاض السعر العالمي للوقود النووي، إلا أن ظروف السوق، وزيادة الأسعار، سمحت حاليًا بإعادة التفكير في تشغيله مجددًا.

وستقوم "أورانو" قريبًا باستغلال مخزون اليورانيوم الكبير في "إيمورارين" في النيجر باحتياطيات تقدر بـ200 ألف طن.

وفي شهر آذار/مارس من العام 2023، أشار ماثيو دافرينش، مدير شركة "إيمورارين إس إيه"، إلى أن قرار استغلال هذا المخزون سيتم اتخاذه في عام 2028، بعد الاختبارات في عام 2024.

وتدير "أورانو" حاليًا منجمًا واحدًا لليورانيوم في النيجر في منطقة أرليت شمالي البلاد، بعد إغلاق موقع "كوميناك"، في العام 2021، وتدير المنجم النشط الوحيد في النيجر، حيث توفر ما يصل إلى 17% من احتياجات فرنسا من اليورانيوم.

قلق فرنسي

وتسعى شركة "روساتوم" النووية الحكومية الروسية إلى السيطرة على أصول اليورانيوم، التي تحتفظ بها حاليًا الشركة الفرنسية في النيجر، حيثُ بدأت نيامي مناقشات لنقل أنشطة "أورانو" إلى الوكالة النووية الروسية، وهو ما تنفيه المجموعة الفرنسية.