إقامة مجسم لزنزانة المعارض الروسي نافالني قبالة سفارة موسكو في برلين

وضع مؤيدون للمعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، مجسمًا يمثل الزنزانة التي يقبع داخلها، قبالة مقر السفارة الروسية في برلين.

ومنذ عامين يقضي نافالني، المعارض الأبرز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقوبة بالسجن في معسكر اعتقال شديد الحراسة خارج موسكو.