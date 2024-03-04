المفوضية الأوروبية تكشف خططًا لتعزيز القدرات الدفاعية
كشفت المفوضية الأوروبية، عن إستراتيجية دفاعية طموحة تهدف إلى تسريع المشتريات المشتركة للمعدات العسكرية وتحديث مصانع القطاع، وفق ما أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وأوضحت الصحيفة أن هذه المبادرة، التي تم الكشف عنها بعد عامين من الحرب في أوكرانيا، تهدف إلى تعزيز القدرة الدفاعية الصناعية للاتحاد الأوروبي.
وأكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، ضرورة الاستثمار في الدفاع الأوروبي، في مواجهة أوجه القصور التي أظهرها الصراع الأوكراني.
واقترحت دير لاين، برنامجًا للصناعات الدفاعية يعتمد على صندوق الدفاع الأوروبي لتمويل البحث والتطوير في هذا القطاع.
وبحسب الصحيفة، تخطط المفوضية لدعم إنتاج المعدات العسكرية الأوروبية وتحديث مصانع الذخيرة، بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية أربع مرات بحلول عام 2025، مع التمويل المشترك لمشاريع توسعة المصانع.
وأضافت أنه لتعزيز الصناعة الأوروبية، تخطط بروكسل لإنشاء آلية مشابهة للمبيعات العسكرية الخارجية الأمريكية؛ ما يسمح بتخزين المعدات العسكرية المعقدة وبيعها بسرعة.
وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، سيقدم الاتحاد الأوروبي التمويل المشترك للمعدات الكبيرة والمتطورة، مثل تلك اللازمة لحماية الفضاء والفضاء الإلكتروني".
ووفق "لوموند"، تسعى المفوضية أيضًا إلى تسهيل عمليات الشراء المشتركة من خلال اقتراح نظام التمويل المشترك لعمليات الاستحواذ المشتركة على المعدات العسكرية، بهدف تشجيع العقود الأكبر حجمًا وتسليط الضوء على الشركات المصنعة الأوروبية.
وذكرت أنه مع ذلك، فإن تمويل هذه المبادرات لا يزال غير مؤكد، إذ تقدّر الاحتياجات بنحو 3 مليارات يورو، ومقترحات لاستخدام الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، مبينة أنه رغم هذه الطموحات، فلا تزال هناك تساؤلات حول مدى توفر الموارد اللازمة.
وختمت الصحيفة بقولها إن المناقشات بشأن قرض أوروبي جديد تواجه ترددًا، ولا سيّما من ألمانيا، مؤكدة أنه لكي تصبح هذه الإستراتيجية جاهزة للعمل بكامل طاقتها، فلا بدَّ من التغلب على هذه العقبات والحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن البرلمان الأوروبي.