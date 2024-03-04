المفوضية الأوروبية تكشف خططًا لتعزيز القدرات الدفاعية

كشفت المفوضية الأوروبية، عن إستراتيجية دفاعية طموحة تهدف إلى تسريع المشتريات المشتركة للمعدات العسكرية وتحديث مصانع القطاع، وفق ما أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المبادرة، التي تم الكشف عنها بعد عامين من الحرب في أوكرانيا، تهدف إلى تعزيز القدرة الدفاعية الصناعية للاتحاد الأوروبي.

وأكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، ضرورة الاستثمار في الدفاع الأوروبي، في مواجهة أوجه القصور التي أظهرها الصراع الأوكراني.

واقترحت دير لاين، برنامجًا للصناعات الدفاعية يعتمد على صندوق الدفاع الأوروبي لتمويل البحث والتطوير في هذا القطاع.