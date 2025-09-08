المرصد: اختطاف 4 سوريين كانوا في طريقهم إلى لبنان

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، إن 4 أشخاص "تعرضوا للاختطاف" أثناء عبورهم طريق السويداء دمشق، في طريقهم إلى لبنان.

وذكر المرصد أن "3 شبان من قرية صمّا البردان في السويداء تعرضوا للاختطاف أثناء توجههم نحو لبنان، عند منطقة قصر المؤتمرات في دمشق على طريق دمشق – السويداء".

وأضاف أن "صاحب السيارة التي كانوا يستقلونها، وهو من أهالي القرية نفسها، اختُطف أيضاً خلال الحادثة".

ولم تُعرف حتى الآن الجهة المسؤولة عن عملية الاختطاف أو مصير المخطوفين، بحسب المرصد.

وفي 28 أغسطس/آب الماضي، اختطف مسلحون 3 شبان من أبناء مدينة صلخد جنوبي السويداء، أثناء توجههم نحو العاصمة دمشق.

وإلى اليوم، لم تُعرف الجهة المسؤولة عن عملية الخطف أو دوافعها، وسط تصاعد حالة القلق لدى ذويهم.