واشنطن تحرك سفنا حربية تحسبا لهجوم إيراني على إسرائيل

سارعت الولايات المتحدة إلى تحريك سفنها الحربية نحو مواقعها في منطقة الشرق الأوسط؛ تحسبا لهجوم إيراني محتمل على أهداف إسرائيلية، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت الصحيفة إن الخطوة تأتي "لحماية إسرائيل والقوات الأمريكية في المنطقة"، بالتزامن مع الهجوم الإيراني المحتمل.

وقال مسؤولون أمريكيون إن "التحركات شملت إعادة تموضع مدمرتين، إحداهما كانت موجودة بالفعل في المنطقة، والأخرى تمت إعادة توجيهها إلى هناك".

وأضاف المسؤولون أن "واحدة على الأقل من السفن تحمل نظام الدفاع الصاروخي إيجيس".

وكانت إيران توعدت بالرد على هجوم إسرائيلي استهدف مبنى قنصليتها في دمشق، وأسفر عن مقتل قادة في فيلق القدس.

وبحسب الصحيفة، "جاءت التحركات الأمريكية بعد تحذير من شخص مطلع على الأمر بشأن توقيت وموقع الهجوم الإيراني الوشيك".

وقالت، نقلا عن شخص أطلعته القيادة الإيرانية، إنه "بينما تتم مناقشة خطط الهجوم، لم يتم اتخاذ قرار نهائي".

وذكرت أنه "من المرتقب أن تؤدي أية ضربة إيرانية على إسرائيل إلى إشعال المنطقة، في الوقت الذي تتعرض فيه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضغوط دولية متزايدة لإنهاء الحرب في غزة".