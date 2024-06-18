بسبب "تراخي" الحكومة.. احتجاجات في مالاوي بعد مقتل نائب الرئيس‎

شهدت مالاوي تظاهرات احتجاجية نظمها مواطنين غاضبين على ما اعتبروه "تراخياً" من جانب الحكومة بشأن التحقيق في مقتل نائب الرئيس.

واحتشد مئات المواطنين لتأبين نائب الرئيس ساولوس كلاوس تشيليما، في مالاوي، وسط إجراءات أمنية مشددة، الاثنين، وفق "رويترز".

جاء ذلك بعد يوم من خروج سكان المنطقة التي ينتمي إليها في احتجاجات على "بطء" استجابة الحكومة لحادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة نائب الرئيس و8 آخرين، الأسبوع الماضي.

ووري تشيليما (51 عاماً) الثرى في قريته "نسيبى" في منطقة "نتشيو" على بعد نحو 160 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة "ليلونجوي بلانتاير".

وانتقد محتجون بطء تحرك المسؤولين في إطلاق مهمة بحث وإنقاذ بعد الإعلان عن اختفاء الطائرة العسكرية.

وأغلق محتجون مساء الاثنين، الطريق أمام سيارات موكب الجنازة ورشقوها بالحجارة.