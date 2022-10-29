بوتين يلقي "نكتة" للسخرية من أوروبا (فيديو)

"النكنة" التي رواها بوتين وجدت تفاعلا من الحضور، كما كانت كفيلة باختصار مشهد تأثيرات العقوبات المفروضة على موسكو من قبل الغرب، على بعض الدول الأوروبية لا سيما ألمانيا التي يتوقع أن تواجه شتاء قاسيا في ظل نقص إمدادات الطاقة.

وخلال حديثه، أكد بوتين، أن بلاده ليست عدوا لأوروبا، كما ليس لديها أي نوايا سيئة تجاه الغرب، داعيا الأوروبيين لعدم الاعتقاد بأن روسيا عدوة لهم.

وقال بوتين إن الأزمة الحالية تطال الجميع وأن البشرية أمام طريقين، مشيرا إلى أن العالم يتجه إلى مسار متعدد الأقطاب.

ووجه بوتين تحذيرا للغرب، قائلا إن "من يزرع الريح يحصد الزوبعة".

وأشار بوتين إلى أن الفيلسوف الروسي ألكسندر زينوفييف قال منذ عشرين عاما إن ما يحتاجه الغرب للحياة هو أن يكون كوكب الأرض وجميع موارد البشر تحت إمرته.

وبين بوتين مستدركا، أن هناك "الغرب التقليدي الذي يرتبط بالديانات وحتى بالتاريخ القديم، والذي تعده روسيا قريبا منها، وهناك غرب آخر عدواني واستعماري بعيد عن القيم والمبادئ الروسية".