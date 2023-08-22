زيلنسكي: اليونان ستدرّب طيارينا على الـ"إف 16"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن اليونان ستشارك في تدريب طيارين من سلاح الجو الأوكراني على طائرات إف-16.

وأوضح زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا "اليونان ستشارك في تدريب طيارينا على طائرات إف-16. أنا ممتن لهذا المقترح"، لكنه لم يقدم تفاصيل عن البرنامج التدريبي.

وأعلنت الدنمارك وهولندا، الأحد، أنهما ستزودان أوكرانيا بالمجموعة الأولى من هذه الطائرات المقاتلة.

وقال مسؤولون من تحالف يضم 11 دولة، إن التدريب على طائرات إف-16 سيجري في الدنمارك ورومانيا.

وفي وقت سابق اليوم، قال زيلينسكي أمام حشد في الدنمارك إن الوعود بتسليم طائرات إف-16 دعمت ثقته في أن أوكرانيا قد تنهي الهجوم الروسي.