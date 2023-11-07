اختفاء أحد أقطاب التكنولوجيا في الصين

اختفى رئيس إحدى أبرز منصات البث المباشر في الصين، وخصوصا ألعاب الفيديو، بعد فتح تحقيق في نشر محتوى غير قانوني على الموقع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

ولم يظهر شين شاوجي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة منصة "دويو"، علنا منذ أكتوبر، ويعتقد خبراء في القطاع أن اختفاءه مرتبط بشكوك حول مقامرة غير قانونية تتم عبر المنصة، وفق ما ذكرت الإثنين صحيفة "ذا بايبر" الحكومية، ومقرها في شنغهاي.

وردا على سؤال عما إذا كان مكان شين معروفا، لم يدل ممثل الشركة بأي معلومات، مشيراً إلى أن "الأنشطة التجارية لشركة دويو مستمرة بشكل طبيعي"، فيما ذكرت مجلة "Cover News" أن مساعدي شين يجهلون مكانه ويتعذر عليهم الاتصال به.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي يفيد باحتمال توقيف شين، ولكن حالات اختفاء لكبار المسؤولين في الصين تعقبها في كثير من الأحيان إعلانات تشير إلى أنهم قيد التحقيق.

ويشكل البث المباشر ظاهرة تُقدر بملايين الدولارات في الصين وتدر أرباحًا ضخمة لعمالقة التجارة الإلكترونية والمؤثرين، لكن بكين، الحريصة على الحد من نشر محتوى يُنظر إليه على أنه غير أخلاقي، فتحت تحقيقات في نشاط العديد من المنصات الرئيسة بالإضافة إلى شخصيات مؤثرة بارزة.

وفي أيار/مايو الماضي، بدأت السلطات الصينية، القلقة من انتشار المحتوى الإباحي و"المبتذل"، تحقيقًا يتعلق بمنصة "دويو".